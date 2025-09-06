Нардепа від забороненої ОПЗЖ Христенка затримали за підозрою у державній зраді

В Україні затримали та заарештували народного депутата від забороненої партії ОПЗЖ . Його підозрюють у державній зраді.

Про це повідомили Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Хоча відомства не розкривають ім’я підозрюваного, проте з матеріалів зрозуміло, що йдеться про Федора Христенка. Про нього ми писали раніше у матеріалі "Обранці".

За даними слідства, його завербувала ФСБ РФ до початку повномасштабного вторгнення. Він виконував завдання російської спецслужби та впливав на керівництво одного з правоохоронних органів України, якого саме — не уточнюють.

У відомстві повідомляють, що сьогодні після затримання його доставили до суду, застосовано раніше обраний запобіжний захід — тримання під вартою. Досудове розслідування триває.

Одне із судових засідань. У Офісі Генерального прокурора не вказують, хто саме на лаві підсудних, проте із матеріалів справи відомо, що це Федір Христенко, Україна, 6 вересня 2025 року. Офіс Генерального прокурора

Що відомо про підозру Христенка

21 липня 2025 року СБУ оголосила Христенку підозру у державній зраді та зловживанні впливом. Як заявили слідчі, нардеп був завербований російською ФСБ ще за часів Януковича. Під час Революції гідності Христенко організовував перевезення “тітушок” для організації “Антимайдану”.

Також Христенко, йшлося у повідомленні Служби безпеки, мав тісні контакти зі “смотрящим” часів Януковича Юрієм Іванющенком, відомим як “Юра Єнакієвський” та кримінальним авторитетом та колаборантом з Горлівки Арменом Саркісяном (Армен Горлівський), який загинув від вибуху в одному з елітних московських житлових комплексів у лютому 2025 року.

Також в СБУ повідомили, що Христенко мав вплив на детективів НАБУ через Руслана Магамедрасулова та Олександра Скомарова. Під час обшуків у знайомих Христенка знайшли матеріали кримінальних проваджень НАБУ, серед яких документи негласного стеження за фігурантами, а також анкети кандидатів у детективи відомства.