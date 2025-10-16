У Києві та низці областей знову запровадили екстрені знеструмлення

Вночі російські дрони знову атакували енергетичну інфраструктуру в різних регіонах. У результаті в кількох областях залишаються знеструмлені споживачі, тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Про це повідомляє Укренерго.

Через складну ситуацію в енергосистемі аварійні відключення діють у Харківській, Сумській, Полтавській, Запорізькій, Кіровоградській, Дніпропетровській, Житомирській, Хмельницькій областях та частково на Черкащині. Обмеження запроваджені через наслідки попередніх російських ударів по енергетичних об’єктах.

Окрім того, за інформацією ДТЕК, екстрені відключення електроенергії запровадили у Києві та Київській області.

На Чернігівщині діють погодинні відключення електроенергії за трьома чергами. Це пов’язано з систематичними атаками на енергоінфраструктуру регіону.

Також 16 жовтня з 16:00 і до кінця доби можливе запровадження графіків обмеження потужності для промислових споживачів у всіх регіонах країни.

Споживання електроенергії залишається високим через холодну та хмарну погоду. Енергетики закликають населення ощадливо користуватися електроприладами і не вмикати одночасно кілька потужних пристроїв.

Ситуація в енергосистемі може змінюватися. Громадян просять стежити за оновленнями на сайтах та в соцмережах обленерго.

За інформацією президента Зеленського, у ніч на 16 жовтня Росія атакувала Україну 300 дронами та 37 ракетами. Під ударом була енергетична інфраструктура України.