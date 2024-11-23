20 листопада у результаті ракетного удару по підземному об’єкту санаторію Управління справами очільника Росії в Мар’їно Курської області значних втрат зазнали російські та північнокорейські військові.

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на джерела.

Зазначається, що в результаті удару ракетами "Storm Shadow" по Курській області Росії загинули російський генерал та ще 18 офіцерів.

Серед них зокрема перший заступник командувача Ленінградського військового округу, генерал-лейтенант Валерій Солодчук, який у 2014 році командував 1-м армійським корпусом так званої "ДНР" під час вторгнення РФ в Україну.

Раніше видання Global Defense Corp повідомляло про загибель близько 500 північнокорейських солдатів, які перебували на об’єкті.

Defense Express зазначає, що поранення зазнали троє військових КНДР, серед яких двоє чоловіків-офіцерів і жінку, яку спочатку назвали медиком. Однак джерела видання припускають, що вона могла бути перекладачем.

Також відомо, що ще 13 російських саперів, у тому числі заступник начальника штабу 88-ї механізованої бригади, отримали поранення під час знешкодження нерозірваних боєприпасів на місці ракетного удару.

"Присутність такого високопоставленого персоналу під час зачистки після удару може свідчити про те, що жертвами є не тільки офіцери та один генерал", — припускає Defense Express.

Інформацію про подію підтверджують кілька незалежних джерел видання. Російська сторона офіційно поки це не коментувала.