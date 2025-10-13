Зеленський: Україна може імпортувати електроенергію цієї зими

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що через російські атаки на енергетичну та газову інфраструктуру Україна може імпортувати електроенергію цієї зими.

Про це президент повідомив під час пресконференції з високою представницею Євросоюзу Каєю Каллас 13 жовтня.

"Ми очікуємо проблеми з електрикою. Нам через, можливо, через одну дві атаки потрібно буде імпортувати електроенергію. І ми завжди використовуємо цю можливість під час зими. І ця можливість для нас відкрита", — повідомив президент.

Також президент повідомив, що Україна вже розпочала імпорт газу через російські атаки на інфраструктуру видобування газу в Україні.

"Ми маємо оцінки потреб, переважно йдеться про фінансування. Наразі проблем із постачанням газу немає, питання — де знайти достатньо коштів для його закупівлі. Є партнери, готові постачати без негайних вимог щодо оплати — зокрема Норвегія та країни ЄС, а також постачальники з регіону Близького Сходу, на яких ми опиралися минулої зими. Головне завдання зараз — забезпечити фінансування; віримо, що його вдасться знайти", — розповів Зеленський.

Росія розпочала нові атаки на енергетичну інфраструктуру України з серпня 2025 року. 10 жовтня Росія здійснила масовану ракетно-дронову атаку на Україну. Унаслідок атаки зафіксовані прямі влучання по 19 об'єктах у різних регіонах країни, переважно – по енергетичній інфраструктурі.

11 жовтня головком ЗСУ Олександр Сирський заявляв, що українська протиповітряна оборона демонструє ефективність на рівні близько 74%, але потрібні додаткові зусилля для прикриття тилових енергооб'єктів, критичної інфраструктури та логістики.