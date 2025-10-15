РФ за останній тиждень тричі масовано атакувала об'єкти Нафтогазу

За останні сім днів Росія тричі завдавала масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури Нафтогазу.

Про це повідомила пресслужба НАК "Нафтогаз України".

Зокрема цієї ночі під ударом була одна з теплових електростанцій (ТЕЦ) компанії. До цього упродовж тижня російські війська били по газовидобувних обʼєктах на Харківщині, а також прицільно атакували критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

Голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький зазначив, що атаковані обʼєкти не мають жодного стосунку до військових цілей.

"Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких позбавити Україну газу, тепла та світла взимку", — сказав він.

У ніч проти 15 жовтня РФ запустила по території України 113 безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 86 дронів. Внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання 26 БПЛА на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на одній із них.