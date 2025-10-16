Журналісти масово залишили Пентагон через нові обмеження Міноборони США

Десятки репортерів 15 жовтня здали перепустки та залишили Пентагон, відмовившись підписати нові правила, які обмежують їхню роботу.

Про це повідомляє Associated Press.

Нову політику запровадив міністр оборони Піт Гегсет. Вона передбачає можливість відсторонення журналістів від роботи, якщо вони оприлюднять матеріали без його схвалення. Журналісти розцінили документ як загрозу свободі слова.

За повідомленнями медіа, близько 40–50 репортерів одночасно покинули будівлю о 16:00, здавши перепустки та виносячи особисті речі з робочих місць.

Президент Дональд Трамп підтримав нові обмеження, назвавши пресу "дуже нечесною" та "руйнівною". Сам Гегсет пояснив, що правила є "здоровим глуздом", а підписання документа означає лише визнання його існування.

Попри обмеження, редакції заявляють про намір продовжувати висвітлення діяльності Збройних сил США, однак робити це доведеться з більшої дистанції.

Члени прес-корпусу Пентагону групою виходять з будівлі Пентагону після здачі своїх акредитацій, Вашингтон, округ Колумбія, США, 15 жовтня 2025 року. AP/Kevin Wolf

Лише консервативний телеканал One America News Network підписав угоду. Його керівництво, ймовірно, вважає, що матиме кращий доступ до посадовців адміністрації Трампа, таку думку висловила колишня репортерка Пентагону, яку OANN звільнила на початку цього року за написання онлайн-колонки з критикою медіа-політики Гегсета Габріель Кучча.

Щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону щодо доступу журналістів. Їм треба було залагодити акредитацію до вівторка, 14 жовтня.

Що за нові правила для журналістів у Пентагоні

19 вересня 2025 року Пентагон розіслав у редакції заяву, де від журналістів вимагають зобов'язання не збирати будь-яку інформацію, яка не була прямо дозволена для оприлюднення. Навіть якщо ці дані не є секретними (а більшість інформації Пентагону має певний рівень конфіденційності).

За новими правилами журналіста можна буде позбавити акредитації, якщо він володіє несанкціонованою інформацією.

6 жовтня Міноборони США послабило та уточнило обмеження. За новими правилами, журналістам, які потребують акредитації для роботи в Пентагоні, не треба буде отримувати схвалення міністерства перед публікацією матеріалів з інформацією, яка не була офіційно оприлюднена.

Водночас Пентагон сам визначає, чи становить журналіст загрозу безпеці — це класифікація, яка може призвести до анулювання повноважень медійника.

Згодом щонайменше 20 новинних організацій не погодилися на нові правила Пентагону щодо доступу журналістів. Їм треба було залагодити акредитацію до вівторка, 14 жовтня.