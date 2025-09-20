Міністерство війни США (раніше мало назву Міноборони) збирається вимагати від журналістів, аби ті працювали лише з прямо дозволеною інформацією.

Про це пише The Washington Post, посилаючись на заяву Пентагону, яку відомство розіслало в медіа 19 вересня.

Міністерство вимагатиме від журналістів зобов'язання не збирати будь-яку інформацію, яка не була прямо дозволена для оприлюднення. Навіть якщо ці дані не є секретними (а більшість інформації Пентагону має певний рівень конфіденційності).

За новими правилами журналіста можна буде позбавити акредитації, якщо він володіє несанкціонованою інформацією.

На початку лютого Білий дім позбавив журналістів інформаційної агенції Associated Press доступу до заходів в Овальному кабінеті до того часу, поки редакція не почне називати Мексиканську затоку Американською. Агенція подала в суд, цю справу все ще розглядають.

У Пентагоні це також не перші обмеження для кореспондентів за каденції Трампа, додає WP. Так, У лютому міністр оборони Піт Гегсет прибрав з Пентагону кілька медіа, які мали свої спецофіси. Це були зокрема NBC News, New York Times і NPR. На їхні місця прийшли консервативні медіа.

А протягом останніх кількох місяців на журналістів наклали додаткові обмеження, зокрема, жоден репортер не може виходити за межі певних коридорів без супроводу співробітника Пентагону.