14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. За даними Служби безпеки України, підставою для цього була наявність у нього російського паспорта. Труханов наполягає, що ніколи не оформлював цей документ. Водночас у багатьох громадян України теж є російські паспорти — здебільшого це мешканці окупованих територій. За даними представництва України в ООН, ще в 2021 році тільки в окупованому Криму російські паспорти мали 2,5 мільйона українців. Плюс, як стверджує російська влада, вони роздали 3,2 мільйона паспортів на окупованій частині Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Чи визнає Україна паспорти, які видають росіяни в окупації? Чи можуть власники цих документів втратити українське громадянство, як Труханов? І що буде з українцями, які отримали російські паспорти не в окупації, а в Росії? Пояснюємо в матеріалі.

Що сталося з мером Одеси Геннадієм Трухановим?

14 жовтня Володимир Зеленський підписав указ про припинення його громадянства. Президент не пояснив, чому зробив це, і указ на момент публікації матеріалу опубліковано не було. Але Служба безпеки України повідомила, що підставою для такого рішення є наявність у Труханова російського паспорта.

Медіа й політичні опоненти одеського мера критикують його за це ще з 2016 року і не раз публікували документи на підтвердження наявності в нього російського паспорта. Але Труханов стверджує, що паспорта ніколи не отримував, а всі опубліковані в мережі документи є підробкою. Він ще виконує обов’язки мера, але президент Зеленський вже заявив, що замість Труханова Одесою керуватиме військова адміністрація, керівника якої він призначить.

Мер Одеси Геннадій Труханов під час інтервʼю у своєму кабінеті, Одеса, 28 червня 2024 року. REUTERS/Nina Liashonok

А кого і як можуть позбавити громадянства?

Нікого й ніяк. Конституція прямо вказує, що ніхто не може бути позбавлений громадянства України. Але, як пояснила Суспільному юристка-міжнародниця Ольга Поєдинок, у конституційному праві, крім "позбавлення" громадянства є термін "припинення". І припинити громадянство України можна.

Як пояснила експертка, у "припинення" є дві форми: вихід із громадянства та його втрата. Вихід відбувається за ініціативою громадянина, а втрата ― за ініціативою влади.

За чинним Законом "Про громадянство", для втрати є три підстави:

громадянин, будучи повнолітнім, добровільно набув громадянство іншої держави (при цьому набуття вважається добровільним, якщо ця людина сама звернулася до влади цієї держави з відповідною заявою чи клопотанням);

якщо під час оформленні громадянства людина подала фальшиві документи чи дані

добровільно пішла на військову службу іншої держави.

Рішення про припинення громадянства ухвалює особисто президент. При ньому також діє комісія з питань громадянства. Вона може подавати президенту подання на припинення громадянства.

А як часто президент припиняє українцям громадянство?

Не часто. Згідно зі статистикою від Державної міграційної служби, у 2019 році Зеленський припинив громадянство 24 людей, 2020 року ― 19, у 2021 році ― 5, у 2022-му ― 16, у 2023 році ― 14, у 2024 році ― 10.

Укази про припинення громадянства не публікують на сайті президента через те, що там є персональні дані. Але про деякі рішення пресслужба Володимира Зеленського повідомляла публічно. Так, у 2021 році він припинив громадянство трьох одеських бізнесменів, щодо яких до цього запровадили санкції як до контрабандистів. У них було громадянство інших країн ― Ізраїлю, Вірменії та Румунії. Після повномасштабного вторгнення Росії президент Зеленський припинив громадянство деяких проросійських політиків — наприклад, Віктора Медведчука — та 14 священників Української православної церкви Московського патріархату. Президент не пояснював, на яких підставах ухвалював ці рішення, але, найімовірніше, підставою стала наявність у цих людей російських паспортів.

Віктор Медведчук (ліворуч) з лідером Росії Володимиром Путіним в резиденції Новоогарьово під Москвою, Росія, 6 жовтня 2020 року. AP/Kremlin Pool Photo

А що з жителями окупованих територій? Україна визнає російське громадянство, які вони отримують?

Це питання регулює Закон "Про забезпечення прав і свобод на тимчасово окупованих територіях". Там ідеться: "Примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України". Згідно з цим же законом, Україна не визнає чинними будь-які документи, видані на окупованій території, відповідно, й паспорти.

Але на рівні політичних заяв різні органи влади по-різному оцінюють отримання російських паспортів в окупації. Наприклад, у 2023 році тодішня міністерка з реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук заявила, що "не потрібно йти на співпрацю з ворогом та брати паспорти". Натомість омбудсмен Дмитро Лубінець, навпаки, закликав брати російські паспорти "і все ж таки для себе прийняти рішення вижити".

Правозахисні організації вважають, що Росія паспортизує громадян України примусово, оскільки без цього вони не можуть там повноцінно жити.

З наступного року законодавство щодо припинення громадянства зміниться. Як саме?

У червні Верховна Рада ухвалила закон, відомий у медіа під назвою "про множинне громадянство". Як пояснила Суспільному юристка-міжнародниця Ольга Поєдинок, він набуває чинності 16 січня 2026 року й передбачає дещо інші підстави для втрати громадянства.

За словами експертки, цей закон ділить іноземні держави на дві групи: умовного білого й чорного списку. У білому списку, найімовірніше, будуть дружні до України держави. Хто саме там опиниться, окремо визначатиме Кабмін. Громадяни України зможуть легально мати паспорти цих держав і це не призводитиме до втрати українського громадянства.

Водночас добровільне отримання громадянства Росії або іншої країни, яка не потрапила в білий список, як і раніше, може слугувати підставою для втрати українського громадянства.

В новому законі зазначено: набуття громадянства не буде вважатися добровільним, якщо це сталося на окупованій території або якщо людину депортували з окупованої території в Росію. Навіть якщо громадянин України сам звернувся з заявою про отримання російського громадянства. Але в законі прописано виняток: ця норма не враховується, якщо "дії такої особи спрямовані на пропаганду війни, публічної підтримки збройної агресії проти України або створюють загрози національній безпеці та/або національним інтересам України".

Українські правозахисники критикували цю норму й просили Зеленського ветувати закон. У спільній заяві вони писали: закон чітко не пояснює, які саме дії "становлять загрозу національній безпеці". Через це чиновники вирішуватимуть це на власний розсуд і громадянство можуть втратити ті, хто на нього заслуговує.

Новий закон також передбачає ще три додаткові підстави для втрати громадянства: служба в російській армії за контрактом, участь у збройній агресії проти України та судимість за злочин проти національної безпеки, тероризм чи участь в організованій злочинності. Щодо останньої норми у правозахисників теж були претензії. На їхню думку, через недосконалість законодавства суди деколи ухвалюють необґрунтовані вироки у справах про злочини проти національної безпеки. Наприклад, засуджують людей, які під час окупації працювали в комунальних службах, хоча ті перебувають під захистом міжнародного гуманітарного права.

Усі ці норми ще не набули чинності й тому поки що важко спрогнозувати, наскільки активно їх застосовуватимуть й скільки саме українців втратять через них громадянство.