Копія закордонного паспорта РФ мера Одеси Геннадія Труханова, яку оприлюднила Служба безпеки України, є підробкою.

Про це повідомляє The Insider.

Як з'ясували журналісти, згідно з російськими базами даних, у Труханова і справді був російський паспорт, точні, навіть два:

перший, номер якого починається з 4604, значиться як виданий 15 квітня 2003 року і потім втрачений;

другий, номер якого починається з цифр 4611, був виданий 24 березня 2012 року "замість втраченого". У заяві на видачу цього паспорта, що також є у розпорядженні The Insider, значиться "у зв'язку з досягненням 45-річного віку".

Згідно з інформацією СБУ, у 2017 році представники мера звернулися до російських уповноважених органів, і суд у Московській області скасував дійсність його внутрішнього паспорта РФ. Однак у додаткових поясненнях суд повідомив, що скасування або відмова від такого документа "не тягне за собою позбавлення громадянства Російської Федерації".

Однак, як зазначає The Insider, копія закордонного паспорта, яку опублікувала СБУ, є очевидною підробкою.

"З його номера випливає, що він був виданий 2 листопада 2010 року (а зовсім не в грудні 2015) — і дійсно, паспорт з таким номером був виданий в цей день, але зовсім іншій людині, росіянці на ім'я Тетяна, яка успішно подорожує за цим паспортом до цього дня. Автори підробки забули навіть, що ім'я Геннадій і латинськими літерами теж транслітерується з двома "n", — пише видання.

Судячи з даних про перетин кордону, після початку війни в 2014 році Труханов не бував у Росії (у всякому разі під своїм ім'ям) і немає жодних даних про наявність у нього хоч якогось актуального російського закордонного паспорта.

"Ймовірно, якби Труханов все-таки зважився приїхати до Росії після 2014 року, його там могли чекати проблеми: за російськими базами даних, російські спецслужби цікавилися Трухановим через його "причетність до розвитку українських подій 2013-2014" років (що б це не означало)", — йдеться у матеріалі.

14 жовтня СБУ опублікувала копії документів, які стали підставою для позбавлення українського громадянства мера Одеси Геннадія Труханова. Серед них є копія документа від російської міграційної служби, що підтверджує наявність у Труханова російського громадянства, а також два інші документи: копія його закордонного паспорта та витяг з електронного реєстру міграційної служби Криму, в якій засвідчується, що цей закордонний паспорт належить Труханову.

14 жовтня Зеленський підписав укази про припинення громадянства України меру Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну. Труханов обіцяє подати позови до Верховного суду та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ).

Що відомо про громадянство РФ у Геннадія Труханова

Вперше інформація про наявність російського паспорта у Труханова зʼявилась під час передвиборчої компанії у 2014 році, а потім під час офшорного скандалу у 2016-му.

У лютому 2018-го прокурори заявили, що Труханов перебував за кордоном, і припустили, що він міг мати паспорт РФ із 2002 року або громадянство Греції з 2011 року. Він же у суді стверджував, що має лише українське громадянство і не володіє паспортами інших держав.

У червні того ж року журналісти звинуватили мера Одеси у використанні офшорів та нерухомості в Москві й Лондоні, а також викрили нові дані про можливий російський паспорт. Однак СБУ в Одеській області заявила, що не знайшла підтвердження.

У лютому 2019 року стало відомо, що ще у 2017 році Труханов звернувся до російського суду з вимогою визнати паспорт незаконним, і суд задовольнив цей позов. У тому ж році НАБУ та журналісти пов’язували офшорні схеми й не задеклароване майно з твердженнями про паспортну історію Труханова.

У 2023 році в інтерв’ю "Радіо Свобода" Труханов заявив, що ніколи не мав ані російського, ані грецького громадянства. Він назвав такі припущення "політичними іграми" і відверто роздратувався на запитання, чи "перефарбувався" він у певні політичні орієнтири.

13 жовтня 2025-го на сайті президента з'явилась петиція з вимогою припинити українське громадянство Труханова. Менш ніж за добу її підтримали 25 тисяч людей.

У відповідь посадовець казав, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що громадянства РФ він не має.