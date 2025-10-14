Перейти до основного змісту
Труханову, Царьову і Полуніну припинено громадянство України: Зеленський підписав укази
Труханову, Царьову і Полуніну припинено громадянство України: Зеленський підписав укази

Дмитро Михайлов
Андрій Стасюк
Геннадій Труханов під час наради представників Асоціації міст України в Києві, Україна, 22 жовтня 2019 року. УНІАН/Пресслужба Кабінету міністрів України

Президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела в Офісі президента.

За їхніми словами, укази не публікують, оскільки вони містять персональні дані, проте глава держави вже підписав їх.

Перед цим Зеленський за результатами наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України заявив, що отримав підтвердження "наявності російського громадянства в деяких осіб".

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", — сказав він.

Реакція Геннадія Труханова

Геннадій Труханов в ефірі "Суспільне. Студія" коментуючи указ президента, заявив, що готуватиме позови до українських судів та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Посадовець стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… в 22-му не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", — заявив Труханов.

Він також зауважив, що в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", — сказав Труханов.

Що відомо про громадянство РФ у Геннадія Труханова

Вперше інформація про наявність російського паспорта у Труханова зʼявилась ще під час передвиборчої компанії у 2014 році, а потім під час офшорного скандалу у 2016-му.

У лютому 2018-го прокурори заявили, що Труханов перебував за кордоном, і висунули припущення, що він міг мати паспорт РФ з 2002 року або громадянство Греції з 2011 року. Він же у суді стверджував, що має лише українське громадянство і не володіє паспортами інших держав.

У червні того ж року журналісти звинуватили мера Одеси у використанні офшорів та нерухомості в Москві й Лондоні, а також викрили нові дані про можливий російський паспорт. Однак СБУ в Одеській області заявила, що не знайшла підтвердження.

У лютому 2019 року стало відомо, що ще у 2017 році Труханов звернувся до російського суду із вимогою визнати паспорт незаконним, і суд задовольнив цей позов. У тому ж році НАБУ та журналісти пов’язували офшорні схеми й не задеклароване майно з твердженнями про паспортну історію Труханова.

У 2023 році в інтерв’ю "Радіо Свобода" Труханов заявив, що ніколи не мав ані російського, ані грецького громадянства. Він назвав такі припущення "політичними іграми" і відверто роздратувався на запитання, чи "перефарбувався" він у певні політичні орієнтири.

13 жовтня 2025-го на сайті президента з'явилась петиція з вимогою припинити українське громадянство Труханова. Менш ніж за добу її підтримали 25 тисяч людей.

У відповідь посадовець казав, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що громадянства РФ він не має.

Олег Царьов і Сергій Полунін

Олег Царьов був депутатом Верховної Ради трьох скликань від нині забороненої "Партії регіонів". В Україні його заочно засудили до 12 років ув’язнення за сепаратизм та колабораціонізм. Відкрито підтримує повномасштабну війну РФ проти України.

Сергій Полунін — колишній український артист балету. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018-му – російське. Виступав в окупованому Росією Криму у 2018-му. Підтримує російське вторгнення в Україну.

