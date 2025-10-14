Президент Володимир Зеленський 14 жовтня підписав укази про припинення громадянства України міському голові Одеси Геннадію Труханову, екснардепу Олегу Царьову та артисту балету Сергію Полуніну.

Цю інформацію Суспільному підтвердили джерела в Офісі президента.

За їхніми словами, укази не публікують, оскільки вони містять персональні дані, проте глава держави вже підписав їх.

Перед цим Зеленський за результатами наради щодо безпекової ситуації в деяких регіонах України заявив, що отримав підтвердження "наявності російського громадянства в деяких осіб".

"Керівник Служби безпеки України Василь Малюк доповів щодо протидії російським агентурним мережам і колаборантам у прифронтових, прикордонних регіонах та на півдні нашої держави. Також підтверджена наявність російського громадянства в деяких осіб – підготовлені відповідні рішення щодо них. Указ підписав", — сказав він.

Реакція Геннадія Труханова

Геннадій Труханов в ефірі "Суспільне. Студія" коментуючи указ президента, заявив, що готуватиме позови до українських судів та Європейського суду з прав людини (ЄСПЛ). Посадовець стверджує, що ніколи не отримував російських паспортів і не виїжджав для цього за межі України. За його словами, це підтверджують дані про перетин кордону у 2015–2016 роках. Також він послався на перевірки державних органів у попередні роки.

"У 22-му році президент України Володимир Олександрович Зеленський… доручив СБУ перевірити всім відповідним службам… в 22-му не знайшли в мене ні російського громадянства, ні паспортів", — заявив Труханов.

Він також зауважив, що в "паспорті", на який посилаються ініціатори рішення, його прізвище зазначене з помилками, однак "ніхто нічого не дивився".

"На жаль, вийшло, як вийшло. Тому я буду захищатись, я буду подавати до суду. Якщо суд не зможе вирішити, буду подавати до Європейського суду з прав людини… Це край вже такого, знаєте, свавілля, якого не може бути", — сказав Труханов.

Що відомо про громадянство РФ у Геннадія Труханова

Вперше інформація про наявність російського паспорта у Труханова зʼявилась ще під час передвиборчої компанії у 2014 році, а потім під час офшорного скандалу у 2016-му.

У лютому 2018-го прокурори заявили, що Труханов перебував за кордоном, і висунули припущення, що він міг мати паспорт РФ з 2002 року або громадянство Греції з 2011 року. Він же у суді стверджував, що має лише українське громадянство і не володіє паспортами інших держав.

У червні того ж року журналісти звинуватили мера Одеси у використанні офшорів та нерухомості в Москві й Лондоні, а також викрили нові дані про можливий російський паспорт. Однак СБУ в Одеській області заявила, що не знайшла підтвердження.

У лютому 2019 року стало відомо, що ще у 2017 році Труханов звернувся до російського суду із вимогою визнати паспорт незаконним, і суд задовольнив цей позов. У тому ж році НАБУ та журналісти пов’язували офшорні схеми й не задеклароване майно з твердженнями про паспортну історію Труханова.

У 2023 році в інтерв’ю "Радіо Свобода" Труханов заявив, що ніколи не мав ані російського, ані грецького громадянства. Він назвав такі припущення "політичними іграми" і відверто роздратувався на запитання, чи "перефарбувався" він у певні політичні орієнтири.

13 жовтня 2025-го на сайті президента з'явилась петиція з вимогою припинити українське громадянство Труханова. Менш ніж за добу її підтримали 25 тисяч людей.

У відповідь посадовець казав, що готовий пройти будь-яку перевірку, зокрема й на поліграфі, аби довести, що громадянства РФ він не має.

Олег Царьов і Сергій Полунін

Олег Царьов був депутатом Верховної Ради трьох скликань від нині забороненої "Партії регіонів". В Україні його заочно засудили до 12 років ув’язнення за сепаратизм та колабораціонізм. Відкрито підтримує повномасштабну війну РФ проти України.

Сергій Полунін — колишній український артист балету. У 2017 році отримав сербське громадянство, а у 2018-му – російське. Виступав в окупованому Росією Криму у 2018-му. Підтримує російське вторгнення в Україну.