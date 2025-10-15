У Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають прихистку — Welt

Кількість українців, що прибувають до Німеччини в пошуках захисту, значно зросла після послаблення правил виїзду для чоловіків віком від 18 до 22 років наприкінці серпня. Потік заявників саме з цієї вікової групи зріс приблизно зі 100 до 1000 людей на тиждень.

Про це пише німецьке видання Welt.

За даними МВС Німеччини, після того, як Україна наприкінці серпня послабила правила виїзду для чоловіків віком 18-22 років, кількість шукачів прихистку з цієї групи зросла вдесятеро — з близько 100 до 1000 осіб на тиждень. У відомстві наголосили, що наразі неможливо оцінити, чи є ця тенденція тимчасовою.

Також зазначається, що загальна кількість українців, які прибувають до Німеччини, зростала впродовж літа. У вересні через систему реєстрації розподілили 18 755 людей, тоді як у серпні цей показник становив 11 277, а в травні — 7 961 людину.

Згідно з офіційними даними, станом на 4 жовтня 2025 року в Німеччині зареєстровали 1 293 672 людини, які прибули з України з початку повномасштабного вторгнення. Водночас у відомстві повідомили, що на кінець вересня близько 450 000 українців "більше не були зареєстровані як резиденти" в країні, однак точна кількість тих, хто виїхав, невідома.

На відміну від біженців з інших країн, українці отримують у Німеччині дозвіл на проживання за §24 Закону про проживання, що надає їм негайний доступ до ринку праці та соціальних виплат.