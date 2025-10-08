Швейцарія продовжила статус захисту для українських біженців, але зі змінами

Федеральна рада Швейцарії ухвалила рішення продовжити дію тимчасового статусу захисту для українських біженців до березня 2027 року. Проте нині не всі зможуть його продовжити.

Про це повідомляє сайт уряду країни.

Водночас правила посилюються: Державний секретаріат з питань міграції (SEM) поділятиме регіони України на безпечні та небезпечні. Для мешканців Волинської, Львівської, Рівненської, Тернопільської, Закарпатської, Івано-Франківської та Чернівецької областей повернення вважається доцільним. Українцям із цих регіонів можуть відмовляти у наданні притулку, однак кожну заяву розглядатимуть індивідуально.

Нові правила не стосуються людей, які вже мають статус захисту S у Швейцарії. Рішення набуде чинності 1 листопада 2025 року.

Уряд також уточнив, що якщо Державний секретаріат з питань міграції відмовить у захисті через походження з "безпечного" регіону, буде видано наказ про видворення. У випадках, коли виконання такого наказу виявиться неприйнятним або необґрунтованим, людині можуть дозволити тимчасове перебування у Швейцарії.

Нагадаємо, що у країнах Європейського Союзу тимчасовий статус біженців з України діє до 4 березня 2027 року. Станом на 2025 рік тимчасовим захистом у країнах ЄС користуються понад 4,3 мільйона українців.