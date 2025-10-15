Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони атакували інфраструктуру одного з найбільших інтернет-провайдерів російського Сибіру "Оріон Телеком". Внаслідок цього компанія зазнала збитків у 66 мільйонів рублів.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За їхніми даними, про це стало відомо із заяви провайдера, яку компанія подала до російської поліції після кібератаки. Через це "Оріон Телеком" просить російську поліцію відкрити відповідне кримінальне провадження.

За інформацією наших співрозмовників, компанія визнала власні збитки у розмірі 66 мільйонів рублів, а також факт витоку персональних даних користувачів внаслідок кібератаки.

Окрім того, згідно із законами РФ, провайдеру також, ймовірно, доведеться виплатити штраф за допущений витік даних — ще до 15 мільйонів рублів.

У червні 2025 року українські кіберфахівці також атакували "Оріон Телеком". Тоді після атаки без зв’язку залишилось зокрема й закрите місто у РФ, що спеціалізується на видобутку урану — там провайдер був єдиним постачальником інтернету.

Відомо, що мережі компанії активно використовують російські силові структури у межах збройної агресії проти України.

24 вересня кіберфахівці ГУР МО вдруге зламали сервери окупаційної влади РФ в Криму. У результаті їм вдалося здобути понад 100 Тб розвідданих.