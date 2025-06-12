Українці кіберфахівці провели операцію, внаслідок якої паралізували роботу одного з найбільших інтернет-провайдерів у Сибіру (Росія) — компанії "Оріон Телеком".

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За їхніми даними, мережі "Оріон Телеком" активно використовували російські силові структури у межах збройної агресії проти України. Після атаки без зв’язку залишилось зокрема й закрите місто, що спеціалізується на видобутку урану — там провайдер був єдиним постачальником інтернету.

У компанії підтвердили наявність технічних проблем, назвавши причиною потужну DDoS-атаку. В "Оріон Телеком" заявили, що працюють над відновленням доступу до інтернету, який планують повернути до кінця доби.

За словами джерел Суспільного, внаслідок атаки було виведено з ладу 370 серверів і приблизно 500 мережевих комутаторів. Також було знищено резервні копії систем (бекапи), що, за оцінками фахівців, суттєво ускладнить або й унеможливить швидке відновлення роботи інфраструктури.

Водночас, у телеграм-каналах Красноярська, Іркутська, Братська та Абакана з ранку з’являються численні скарги місцевих мешканців на відсутність інтернету та телебачення. У цих же каналах поширюється повідомлення, нібито адресоване компанії українськими хакерами. Лист підписаний групою “BO Team”, яку вважають причетною до операції.