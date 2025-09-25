Кіберфахівці Головного управління розвідки Міноборони (ГУР МО) паралізували роботу російської національної платіжної системи "СБП". Цей сервіс використовується для переказів коштів на "благодійні та волонтерські організації" у РФ, які підтримують війну проти України.

Про це Суспільному повідомили джерела в українській розвідці.

За словами нашого співрозмовника, у результаті DDOS-атаки на платіжну систему СБП та провайдера "ТрансТелеКом" багато росіян не змогли провести миттєві перекази та здійснити онлайн-платежі.

Також у соцмережах міста Єкатеринбург росіяни масово скаржились на неможливість онлайн-оплати за проїзд у міському транспорті та розрахунків на АЗС.

Крім цього, кібератака залишила без інтернету та інтерактивного телебачення сотні тисяч абонентів локальних провайдерів у багатьох регіонах Росії.

Наші джерела додали, що орієнтовні економічні збитки за результатами проведеної DDOS-атаки на платіжну систему СБП становлять до 30 мільйонів доларів США.

24 вересня кіберфахівці ГУР МО вдруге зламали сервери окупаційної влади РФ в Криму. У результаті їм вдалося здобути понад 100 Тб розвідданих.