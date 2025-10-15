Іспанія готова до повної відмови від російського газу вже у 2027 році

Гендиректор іспанського оператора газотранспортної системи Enagas Артуро Гонсало заявив, що Іспанія технічно готова припинити використання російського скрапленого природного газу (СПГ) до 2027 року, якщо ЄС перенесе відмову на цю дату.

Про це він сказав у коментарі агентству Reuters.

Наразі Євросоюз обговорює план поступової відмови від імпорту російської нафти та газу до січня 2028 року, а також можливу заборону на російський СПГ з 2027 року.

За словами Гонсало, заборона на російський СПГ з 2027 року можлива, адже інфраструктура це дозволяє.

"І я розумію логіку вищих амбіцій Європи щодо санкцій проти Росії. Ми технічно готові працювати без російського газу", – сказав голова Enagas.

Він зазначив, що оператори вже використовують системи сертифікації для відстеження походження СПГ. Enagas зобов'язує вантажовідправників декларувати походження вантажів, розвантажених в Іспанії, на своїй логістичній платформі. Ці дані звіряються з документами вантажу і перевіряються митницею.

Останній проєкт регуляції ЄС щодо відмови від російської нафти та газу, з яким ознайомились журналісти Reuters, вимагатиме, щоб імпортери надавали національним органам докази країни видобутку газу до його прибуття в Європу. Влада також зможе вимагати додаткову інформацію про контракти постачання газу.

Ці вимоги не поширюватимуться на країни, які торік експортували до ЄС понад 5 мільярдів кубометрів газу, тож американський СПГ буде звільнено від нових правил.

Гонсало додав, що глобальний ринок СПГ достатньо ліквідний, аби замінити російські обсяги, зазначивши, що коли постачання російської сировини припиняться, значну її частину замінить СПГ зі США".

Країни-члени ЄС планують схвалити відмову від російської нафти та газу з 2028 року вже наступного тижня, після чого почнуться переговори з Європарламентом щодо остаточного закону. Санкції щодо СПГ узгоджують окремо.

23 вересня президент США Дональд Трамп під час виступу на Генасамблеї ООН вкотре розкритикував європейські країни-члени НАТО, які досі купують енергоресурси у РФ та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".

Того ж місяця очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.