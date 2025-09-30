За даними Greenpeace, чотири країни ЄС — Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди — заплатили Росії за газ більше, ніж дали Україні за час повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє DW з посиланням на дослідження Greenpeace "Пастка ЗПГ. Залежність Європи від Росії та Сполучених Штатів у плані викопного палива".

Згідно з дослідженям Greenpeace, з 2022 по 2025 роки Франція, Бельгія, Іспанія та Нідерланди закупили в Росії скрапленого природного газу на 34,3 мільярда євро. За той самий час вони направили Україні сумарно 21,2 мільярда євро.

"Незважаючи на свої зусилля, члени ЄС продовжують імпортувати російський викопний газ до сьогодні. Оскільки постачання газу трубопроводами було скорочено, в останні роки збільшилися постачання зрідженого природного газу на танкерах, продовжуючи приносити до Росії мільярди з Європи", - йдеться в дослідженні.

Повідомляється, що торгівля підтримується довгостроковими контрактами на постачання.

Основним російським постачальником газу до Європи є компанія "Ямал СПГ". За оцінкою Greenpeace, з 2022 по 2024 роки її виторг від продажу палива до Європи склав 40 млрд доларів, внаслідок чого до бюджету РФ було сплачено близько 9,5 млрд доларів податків.

На ці гроші РФ могла б теоретично профінансувати виробництво 9,5 мільйона артилерійських снарядів калібру 152 мм, або 271 тисячі дронів Shahed, або 2 686 бойових танків T-90M, підрахували автори дослідження.

Заборона на імпорт російського зрідженого газу (ЗПГ) до ЄС з січня 2027 року та повна заборона на транзакції з російськими енергетичними компаніями "Роснефть" і "Газпромнефть" входять до 19-го пакету санкцій ЄС щодо Росії, представленого 19 вересня головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн.

Намір відмовитися від російського ЗПГ у Єврокомісії висловлювали вже давно, проте ймовірною датою такого кроку у Брюсселі ще нещодавно називали кінець 2027 року, нагадує DW. Терміни змінили на тлі тиску на ЄС із боку президента США Дональда Трампа, який звинуватив європейські країни у "фінансуванні війни" Росії проти України.

Водночас за оцінкою Greenpeace, відмова від російських енергоресурсів загрожує Євросоюзу переходом в аналогічну залежність від США. Лише за першу половину 2025 року до ЄС із США імпортували 52,7 мільярда кубометрів ЗПГ, йдеться у дослідженні організації.

Як зазначається у дослідженні, ситуація, в якій ЄС і його члени розвернулися у бік США, заохочуючи розташовані в Європі компанії до підписання довгострокових контрактів на купівлю американського газу, що видобувається методом фрекінгу, виглядає для Greenpeace "парадоксальною".

"Маючи на меті розірвати зв'язки з Кремлем, Європа виявилася пов'язана довгостроковими контрактами на постачання газу зі США. Це робить континент великою мірою залежним від іншого постачальника, який стає все більш ненадійним, і його непередбачуваного президента Дональда Трампа", — заявили автори дослідження.

Раніше очільниця Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила, що Європа остаточно відмовиться від російського викопного палива до 2027 року.

23 вересня президент США під час виступу на Генасамблеї ООН вкотре розкритикував європейські країни-члени НАТО, які досі купують енергоресурси у РФ та заявив, що вони "фінансують війну проти себе самих".