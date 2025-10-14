США візьме участь у засіданні групи "Рамштайн" 15 жовтня

Міністр оборони США Піт Гегсет та посол США при НАТО Метью Вітакер візьмуть участь у засіданні групи "Рамштайн", яка пройде у Брюсселі 15 жовтня.

Про це під час онлайн-брифінгу повідомив посол США при НАТО Меттью Вітакер.

Метью Вітакер також розповів про порядок денний зустрічі міністрів оборони НАТО, яка відбудеться завтра. Представники НАТО збираються обговорити 3 питання:

реалізація витрат на оборону розміром у 5% ВВП країнами НАТО;

захист східного флангу НАТО від дронових атак;

обговорення потреб України та що можна виконати через програму закупівель озброєння PURL.

"Нам потрібно більше зброї, більше виробничих ліній і швидше впровадження інновацій. Уряди та промисловість мають спільно відповісти на цей виклик. НАТО адаптується, але союзникам потрібно більше інвестувати. І, звісно, це не відволікає нас від комплексного підходу до нашої безпеки", — повідомив Метью Вітакер.

США також очікують, що більше країн НАТО купуватимуть американську зброю для України за програмою PURL, повідомив посол США у НАТО.

"Механізм PURL зараз працює стабільно й ефективно. Нещодавно ще кілька країн оголосили про свій намір долучитися. Це доповнює попередні оголошення Канади, Нідерландів, Німеччини та спільну обіцянку Данії, Норвегії та Швеції. Я б закликав тих, хто ще не зробив свого внеску, зробити це зараз", — наголосив Метью Вітакер.

13 жовтня президент Володимир Зеленський оголосив, що чергове засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн" відбудеться у середу, 15 жовтня.

Для України пріоритетом зустрічі буде обговорення отримання систем протиповітряної оборони.

Що відомо про програму PURL

14 липня США і НАТО уклали угоду Prioritised Ukraine Requirements List, яка передбачає купівлю американської зброї в Україну коштом європейських країн. За словами генсека військово-політичного блоку Марка Рютте, у рамках угоди Київ може отримати велику кількість систем ППО, ракет та боєприпасів.

Відомо, що на цю програму Данія виділила приблизно 580 мільйонів данських крон через ініціативу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), Швеція — 275 мільйонів доларів, а Норвегія — приблизно 135 мільйонів доларів.

Раніше Нідерланди профінансували перший пакет допомоги у межах PURL на суму 500 мільйонів євро. Також до програми долучилась Німеччина.

18 вересня представник НАТО розповів Суспільному, що до України прибуло перше військове обладнання, передбачене угодою між США та НАТО в межах програми PURL. Найближчим часом очікуються нові постачання.

Після зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте 24 вересня Володимир Зеленський зазначив, що за два місяці від створення програми PURL її наповнення становить уже 2,1 мільярда доларів. Рютте наголосив, що важливо збільшувати кількість внесків і країн-учасниць ініціативи.