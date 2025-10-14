У ЄС підтвердили намір ухвалити оборонну "дорожню карту"

Колегія Європейської комісії у четвер, 16 жовтня, має ухвалити "дорожню карту" щодо оборонної готовності Європейського Союзу (ЄС).

Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо, передає кореспондентка Суспільного.

"Очікується, що в четвер Колегія (європейських комісарів, — ред.) ухвалить дорожню карту готовності до оборони, яка буде вперше представлена на технічному брифінгу в четвер о 10:00 високою представницею ЄС із питань зовнішньої політики та політики безпеки Каллас, виконавчою віцепрезиденткою ЄК Віркунен та комісаром Кубілюсом після засідання Колегії", — сказала вона.

26 вересня Європейський Союз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження та можливості перехоплення безпілотників.