У столиці Південної Кореї до 2028 року побудують перший цивільний ядерний бункер

У столиці Південної Кореї Сеулі влада побудує в підвалі житлового комплексу перший цивільний бункер, здатний витримати ядерний удар, щоб захиститися від загроз з боку КНДР. Проєкт планують завершити до 2028 року.

Про це повідомляє агентство Reuters із посиланням на посадовця міської влади.

За його словами, міська влада та державна девелоперська компанія Seoul Housing & Communities Corp. планують побудувати укриття, яке буде здатне витримати ядерні, біологічні або хімічні атаки.

За даними видання Korea Herald, житловий комплекс налічуватиме 16 будинків із трьома підземними рівнями, до 22 поверхів над землею та загалом 1240 квартир. Його зведуть на місці колишнього слідчого ізолятора Сонґдон у районі Ґарак-дон.

Запланований бункер розмістять на третьому підземному рівні комплексу. Його загальна площа становитиме 2147 квадратних метрів, і він зможе одночасно вмістити до 1020 людей. Крім цього, укриття буде обладнано для 14-денного виживання.

Окрім надзвичайних ситуацій, об’єкт використовуватимуть як громадський фітнес-центр. Цей бункер стане першим таким укриттям, збудованим місцевою владою для цивільного використання та оснащеним засобами захисту від ядерної загрози.

У вересні КНДР оголосила про розробку нового твердопаливного двигуна для міжконтинентальних балістичних ракет, що планується для використання в ракетах серії Hwasong-19, а також у Hwasong-20.

10 жовтня у Пхеньяні відбувся військовий парад, присвячений 80-річчю заснування керівної Робітничої партії КНДР, на якому північнокорейська влада вперше продемонструвала Hwasong-20, назвавши її "найпотужнішою системою ядерної стратегічної зброї". Під час параду також показали інші зразки озброєння — гіперзвукові ракети та дрони-носії.

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї генерал Цзінь Йон Сун заявив, що КНДР, ймовірно, отримала технологічну допомогу від Росії у розробці Hwasong-20.