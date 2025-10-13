КНДР імовірно отримала допомогу від РФ для розробки підводних човнів

Міністр оборони Республіки Корея Ан Гю-бак заявив у парламенті, що Північна Корея, ймовірно, отримала від Росії технічну допомогу для розвитку свого підводного флоту, зокрема програм зі створення субмарин і ракетного озброєння.

Про це пише Reuters.

За його словами, виглядає правдою, що Пхеньян отримує "різні технології" для підводних програм. Водночас міністр наголосив, що робити висновок про успішний пуск SLBM безпосередньо з борту субмарини наразі передчасно: відомо про випробування з занурених платформ, але не підтверджено запуск із підводного човна.

КНДР декларує наміри розвивати підводні човни, здатні запускати балістичні ракети, а також опрацьовує проєкт атомних субмарин.

Південнокорейська розвідка оцінює, що за останні два роки військова співпраця між Пхеньяном і Москвою різко посилилася: Північна Корея нібито відправила понад 10 000 військових воювати проти України в обмін на економічну та військово-технологічну підтримку з боку Росії.