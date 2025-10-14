Спікер Палати представників США від Республіканської партії Майк Джонсон заявив, що припинення роботи федерального уряду може стати найтривалішим в історії, доки демократи не відкличуть свої вимоги щодо політики охорони здоров’я.

Про це пише агенція Associated Press.

На 13-й день припинення роботи уряду Майк Джонсон, заявив, що він не відкличе законодавців до Вашингтона, доки демократи не припинять свої вимоги щодо охорони здоров’я, по суті, заблокувавши Конгрес.

"Ми прямуємо до одного з найдовших локдаунів в історії Америки", – сказав Джонсон.

Через закриття зупинилися рутинні державні операції, закрилися музеї Смітсонівського інституту та інші визначні культурні установи, а в аеропортах численні перебої з рейсами.

По суті, припинення роботи уряду є дискусією щодо політики охорони здоров'я, зокрема щодо субсидій за законом про доступну медичну допомогу (Obamacare), термін дії яких закінчується для мільйонів американців. Демократи вимагають продовження дії субсидій, але республіканці стверджують, що це питання можна вирішити пізніше.

Спікер Джонсон наполягає, що Республіканська партія була готова обговорити питання охорони здоров'я з демократами цієї осені, до закінчення терміну дії субсидій наприкінці року. Але спочатку, за його словами, демократи повинні домовитися про відновлення роботи уряду.

Лідер демократів у Палаті представників Гакім Джеффріс заявив, що жодних реальних переговорів немає, оскільки республіканці фактично закрили засідання палати вже четвертий тиждень.

Раніше повідомлялося, що в уряді Сполучених Штатів розпочався процес скорочення штату, який торкнеться понад 4000 федеральних службовців. Цей крок пов'язаний із частковим припиненням роботи уряду (шатдауном), що виник через неспроможність Конгресу узгодити бюджетне фінансування.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.