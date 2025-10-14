Перейти до основного змісту
Парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні далекобійну зброю та ППО
Парламентська асамблея НАТО закликала надати Україні далекобійну зброю та ППО

Юрій Свиридюк
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте виступає на пресконференції під час свого візиту у Брдо-при-Краню, Словенія, 13 жовтня 2025 року. REUTERS/Borut Zivulovic

Парламентська асамблея НАТО ухвалила резолюцію із закликом до союзників надати Україні далекобійну зброю, системи протиповітряної оборони (ППО) та дозволити ураження цілей на території Росії.

Про це йдеться у документі, схваленому наприкінці чотириденної щорічної сесії в Любляні.

У резолюції наголошується на необхідності "своєчасного та безперервного" постачання Україні критично важливих можливостей, включно з високоточною зброєю далекого радіусу дії, боєприпасами та ППО. Також законодавці закликали розширювати санкції проти Росії та підтвердили, що окупацію українських територій ніколи не визнають.

Асамблея звернулася до урядів країн-членів з вимогою збільшити інвестиції в оборону, посилити стримування на східному фланзі та досягти рівня витрат на оборону у 5% ВВП до 2035 року.

Президент України Володимир Зеленський, виступаючи перед учасниками Асамблеї через відеозв’язок, закликав союзників посилити протиповітряну оборону України у відповідь на зростання російських атак на енергетичну інфраструктуру.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголосив, що попри невдачі на полі бою, Росія залишається загрозою для всіх членів Альянсу, і закликав парламентарів добиватися виконання оборонних зобов’язань їхніми урядами.

Парламентська асамблея НАТО об’єднує представників 32 країн-членів та партнерів і ухвалює політичні рекомендації для урядів Альянсу. Наступна сесія відбудеться у Вільнюсі у червні 2026 року.

