Експрезидента Франції Саркозі посадять до вʼязниці 21 жовтня

Експрезидента Франції Ніколя Саркозі посадять до вʼязниці 21 жовтня. Його визнали винним у злочинній змові через фінансування передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі.

Про це повідомляє французьке медіа BFMTV.

За даними видання, Ніколя Саркозі подав на апеляцію на вирок суду. Та попри це його ув'язнять згідно з постановою про відстрочене тримання під вартою з умовним виконанням вироку.

Ніколя Саркозі буде увʼязненим у вʼязниці Санте, у Парижі. У цій вʼязниці є камери для вразливих осіб, до яких може належати експрезидент Франції через свій вік та стан здоровʼя. Ніколя Саркозі 70 років.

У вересні 2025 року Ніколя Саркозі засудили до пʼяти років через фінансування передвиборчої кампанії лівійським режимом Муаммара Каддафі у 2005-2007 роках. Його засудили з відстроченим наказом про арешт.

Крім того, Саркозі призначили 100 тисяч євро штрафу й заборонили обіймати державні посади на 5 років.