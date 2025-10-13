Перейти до основного змісту
"Не послаблюйте санкції проти РФ. Посилюйте їх": Зеленський виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО
"Не послаблюйте санкції проти РФ. Посилюйте їх": Зеленський виступив на засіданні Парламентської асамблеї НАТО

Президент України Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції на полях саміту Європейського політичної спільноти, Копенгаген, Данія, 2 жовтня 2025 року. Getty Images/Kristian Tuxen Ladegaard Berg/SOPA Images/LightRocket

Президент Володимир Зеленський закликав країни-члени Євросоюзу, НАТО, а також держави Близького Сходу та з інших регіонів світу посилювати санкції проти Росії.

Про це він сказав під час виступу на 71-й щорічні сесії Парламентської асамблеї НАТО, долучившись до засідання по відеозв'язку.

"Не послаблюйте санкції проти Росії. Посилюйте їх. Санкції обмежують російську військову машину. Нам також потрібен тиск на тих у ваших країнах, хто продовжує постачати критично важливі компоненти для російських безпілотників та ракет. Жодна російська ракета чи БПЛА не полетить без деталей з іншої країни", — сказав Зеленський.

За його словами, це стосується не лише Китаю та Тайваню, адже деякі компоненти надходять до РФ з європейських країн та інших держав світу, які досі співпрацюють з Москвою.

"Наша команда може надати всі факти, і ми готові поділитися будь-якою необхідною вам інформацією. Будь ласка, обговоріть це питання у своїх урядах. Зупинивши Росію зараз, ви не лише допомагаєте нам захистити наші життя... Росія має програти, і на цій основі ми повинні побудувати реальну систему гарантованої безпеки, яка не залежить від змін геополітики чи передвиборчих настроїв. Десятки країн вже є частиною цього проекту. І ще 35 країн нашої коаліції будуть готові", — сказав глава держави.

Зеленський закликав делегатів підтримати цей проєкт "на всіх рівнях у ваших парламентах, у ваших ЗМІ та через дипломатію".

"Безпека має бути гарантована, і коли це спрацює для нас, це спрацює для кожної країни, яка потребує захисту... Війна Росії в Європі залишається найбільшим джерелом глобальної нестабільності, і від усіх вас залежить, чи закінчиться вона. Путіна можна змусити до миру, як і будь-якого іншого терориста. Навіть ХАМАС зараз звільнив заручників. Якщо це можливо, то Путіна також можна змусити відновити мир", — резюмував він.

71-й щорічна сесія Парламентської асамблеї НАТО у 2025 році проходить у місті у Любляні (Словенія). Тут присутні делегації з майже 50 країн. Протягом останніх років та, відповідно до нових геополітичних змін та реалій, значно розширилися як членство, так і повноваження Асамблеї.

4 жовтня керівник ОПУ Андрій Єрмак повідомляв, що Євросоюз готує правові підстави для зупинки танкерів "тіньового флоту" Росії у Балтійському морі. За його словами, йдеться про щонайменше 16 суден.

8 жовтня Зеленський із посиланням на розвідувальні дані заявив, що тіньовий флот РФ налічує понад 500 танкерів, які постачають російську нафту в обхід міжнародних санкцій.

