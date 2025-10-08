Перейти до основного змісту
Через санкції до 2030 року російські авіакомпанії можуть втратити сотні літаків
САНКЦІЇАВІАСПОЛУЧЕННЯРОСІЯЕКОНОМІКАСВІТ

Надія Собенко
Аерофлот
Літак Boeing 777-300 російської авіакомпанії "Аерофлот". Fedor Leukhin / Wikimedia

До 2030 року російські авіакомпанії, які внаслідок санкцій втратили доступ до нових літаків, запчастин і техобслуговування, можуть втратити сотні пасажирських авіалайнерів.

Про це повідомили у Службі зовнішньої розвідки.

"З парку перевізників вибудуть 109 іноземних літаків і ще 230 радянських машин, яким 40-60 років. Також планується списання понад 200 вертольотів, більшість із яких – російського виробництва", — йдеться у повідомленні.

У розвідці зазначили, що зараз у російських перевізників 1135 літаків.

"Із них літають лише 1088 – решту вже розібрано на запчастини. Якщо тенденція збережеться, за п’ять років Росія втратить майже половину цивільного авіапарку. Основна причина – санкції, які унеможливлюють повне технічне обслуговування іноземної техніки", — зазначили у СЗР.

За інформацією розвідки, для старих радянських літаків Росавіація просто продовжує термін служби до 60 років, не враховуючи фактичний технічний стан. Так само у Росії подовжили ресурс двигунів SaM-146 для "Суперджетів".

"Державні плани наростити власне виробництво не виконуються: у 2022–2025 роках російський флот поповнився лише 13 новими літаками замість запланованих понад 120. У 2025 році з 15 запланованих до здачі бортів авіазаводи спромоглися передати лише один", — йдеться у повідомленні.

У СЗР зазначили, що Росія намагається орендувати літаки за кордоном, щоб компенсувати їх нестачу. Після відмов Казахстану, Катару, Кувейту та Ефіопії, авіакомпанії почали використовувати внутрішні резерви. Вантажна компанія "Волга-Днепр" передала "Аерофлоту" вісім літаків Boeing, які розберуть на запчастини для підтримки решти флоту.

"На тлі технічного занепаду зростає міжнародний тиск. ІКАО у своїй останній резолюції звинуватила Росію у дестабілізації глобальної авіанавігації через систематичні перешкоди GPS і закликала припинити порушення міжнародного авіаційного права", — йдеться у повідомленні.

