Уряд Ізраїлю: звільнення заручників у Газі відбудеться вранці 13 жовтня

Речник адміністрації прем’єр-міністра Ізраїлю Шош Бедросян заявив, що заручників, яких утримують у Газі, звільнять рано вранці 13 жовтня.

Про це пише The Times of Israel.

За його словами, звільнення відбудеться одночасно, після чого заручників передадуть під опіку Червоного Хреста, а далі доставлять до Ізраїлю. Як тільки Ізраїль підтвердить отримання всіх заручників, то він почне звільняти палестинських в'язнів, додав Бедросян.

Три ізраїльські джерела повідомили CNN на початку цього тижня, що бойовики можуть не знайти та повернути всіх загиблих заручників у Газі на території анклаву.

"Міжнародний орган, який був узгоджений у цьому плані (припинення вогню), допоможе знайти заручників, якщо їх не знайдуть і не звільнять 13 жовтня", – сказав Бедросян.

Згідно з умовами угоди про припинення вогню, досягнутої 9 жовтня, Армія оборони Ізраїлю мала 24 години, щоб завершити початкове виведення військ з Гази. ХАМАС отримав 72 години після виведення військ, щоб звільнити 48 заручників, 20 з яких, як вважається, живі.

Армія оборони Ізраїлю завершила виведення військ до полудня 10 жовтня, розпочавши 72-годинний період. Ізраїль звільнить близько 2000 палестинських в'язнів в обмін на заручників, пише The Times of Israel.

Що відомо про мирний план президента Трампа для Гази

30 вересня президент США Дональд Трамп зустрівся з премʼєр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу у Вашингтоні. Під час зустрічі Трамп оголосив план припинення вогню у Секторі Гази.

Трамп запропонував такі ініціативи для припинення вогню та бойових дій у Секторі Гази:

повернення заручників, яких захопило угруповання ХАМАС 7 жовтня 2023 року під час атаки на Ізраїль протягом 72 годин після припинення вогню Ізраїлем у Секторі Гази;

після припинення вогню в Сектор Гази відправляють гуманітарну допомогу та відновлюватимуть критичну інфраструктуру;

США стануть модератором між Ізраїлем та адміністрацією Палестини щодо відновлення адміністративних інституцій у Секторі Гази. ХАМАСу забороняється брати участь у їх відновленні;

у Газі знищать всю військову інфраструктуру, включаючи тунелі, у яких ХАМАС переховує зброю;

Сектор Гази стане демілітаризованою зоною. Також Сектор Гази має стати "дерадикалізованою" зоною та "зоною, вільною від терористів". ХАМАСу дозволять покинути Газу та отримати амністію;

США та партнери створять тимчасові Міжнародні сили стабілізації (ISF) для негайного розгортання в Газі; ISF навчать і підтримуватимуть перевірені палестинські поліційні сили; працюватимуть з Ізраїлем, Єгиптом і Йорданією; узгодять механізм деескалації;

Ізраїль не окуповуватиме Газу. Армія Ізраїлю передасть територію Сектору Гази Міжнародним силам стабілізації (ISF);

за умови відновлення та реформ, Палестина отримає можливість до суверенності та встановлення держави.

3 жовтня ХАМАС надіслало свою відповідь президенту США Трампу щодо його мирного плану для завершення воєнних дій у Секторі Гази. Угруповання погодилося звільнити полонених, захоплених під час атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.