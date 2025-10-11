Зеленський підписав указ про нові санкції проти РФ, які синхронізовані з Японією

Президент України Володимир Зеленський підписав нові санкції проти фізичних та юридичних осіб з Росії. Ці санкції синхронізовані з санкціями проти Росії, які раніше запровадила Японія.

Про це йдеться в указах, які опубліковані на сайті президента України.

"У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання", — повідомив президент.

За словами Зеленського, Україна синхронізувала санкції проти Росії з США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значимі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19 пакет санкцій Євросоюзу", — підсумував президент.

8 жовтня президент України Володимир Зеленський із посиланням на розвідувальні дані заявив, що тіньовий флот РФ налічує понад 500 танкерів, які постачають російську нафту в обхід міжнародних санкцій.