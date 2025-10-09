Президент України Володимир Зеленський заявив, що на початку наступного тижня українська делегація відвідає США на чолі з прем’єр-міністеркою Юлією Свириденко. До складу команди також увійдуть голова Офісу президента Андрій Єрмак та уповноважений з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Про це глава держави написав у телеграм-каналі.

За його словами, основними темами переговорів стануть ППО, енергетика, санкції, "переговорний трек", а також питання заморожених активів у США.

Глава держави також повідомив, що наразі триває підготовка щодо продовження роботи Коаліції охочих, зокрема "відповідні наші дії, зустрічі й результати" заплановані на жовтень — листопад.

"Я думаю, що президент Трамп хоче, щоб ми були за столом перемовин і ми підтримували цей трек. Я думаю, він дуже хоче, щоб було припинення вогню та припинення війни. Я вважаю, що це була його мета із самого початку. Ми вдячні за це. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити", — написав Зеленський.

Також президент розповів про результати українських ударів углиб РФ, підкресливши, що "є позитив...і зараз ми вже говоримо не про поодинокі випадки, ми розуміємо, що Усть-Луга, Приморськ — досяжні".

За словами Зеленського, наразі дефіцит бензину у РФ сягає до 20 % від потреби.

"Різні оцінки є: від 13 до 20 %, але підтверджено, що дефіцит уже суттєвий. На наш погляд, до 20 % на сьогодні. І останній тиждень – відповідні результати можна самостійно проаналізувати. Є відчутні результати нашої зброї", — написав глава держави.

Крім того, Зеленський пояснив, чому очільник Кремля Володимир Путін боїться припинення вогню.

"З повномасштабної війни піти на припинення вогню й розпочати потім знову повномасштабну війну — це для них непросто. Економічно непросто, із суспільством непросто, зі світом непросто. І точно непросто з тими країнами, які сьогодні ще тиснуть Путіну руку. І тому поки він обирає війну", — зазначив Зеленський.

На його думку, це можливо змінити лише через тиск на Росію.

"Тиск спрацює, коли вони втрачатимуть більше від війни, ніж можуть втратити в інших сценаріях. Наші далекобійні удари, сильні санкції, стояти на полі бою, захищатися, але, безумовно, підтримувати мирні ініціативи, тому що це правильно, — це спрацює", — додав президент.