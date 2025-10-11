"Винятковий стан здоров'я": лікар Трампа оголосив результати його медогляду

Лікар Дональда Трампа Шон Барбабелла оголосив, що, за результатами планового медичного огляду, американський лідер перебуває у "винятковому стані здоров’я".

Про це повідомляє Associated Press.

Трамп провів приблизно три години у Національному військовому медичному центрі імені Волтера Ріда, у п'ятницю, 10 жовтня, де його лікар, капітан ВМС Шон Барбабелла, провів "заплановане контрольне обстеження", яке було "частиною його поточного плану підтримки здоров'я".

Під час перебування в лікарні очільник Білого дому також отримав щорічну вакцину від грипу, а також бустерне щеплення від COVID-19.

"Президент Дональд Трамп залишається у винятковому стані здоров’я, демонструючи відмінні показники серцево-судинної, легеневої, неврологічної та фізичної діяльності", — написав Барбабелла у службовій записці.

Лікар зазначив, що обстеження допомогло лідеру США підготуватися до майбутніх закордонних поїздок і воно включало сучасну діагностику, лабораторні аналізи та профілактичні медичні огляди.

Барбабелла також сказав, що він оцінив кардіологічний вік Трампа, який був "приблизно на 14 років молодшим" за його хронологічний вік. Зараз очільнику Білого дому 79 років, і на момент своєї інавгурації він був найстаршим президентом США.

Цього тижня у Білому домі спочатку назвали візит Трампа до лікарні "звичайним щорічним оглядом", хоча він пройшов свій щорічний медичний огляд у квітні 2025-го. Потім президент назвав його "піврічним медичним оглядом".

У липні лідер США пройшов обстеження у лікарів через набряки ніг та синці на руках, яке виявило захворювання вен, поширене серед людей старше 70 років.