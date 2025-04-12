Американський президент Дональд Трамп заявив, що під час медичного огляду склав когнітивний тест, який оцінює когнітивні здібності людини — здатність розуміти, сприймати та обробляти інформацію. За його словами, він добре склав цей іспит.

Про це він розповів журналістам на борту літака Air Force One під час перельоту до Флориди, передає The Hill.

За словами лідера США, зокрема, він проходив обстеження серця, а після цього склав когнітивний тест. Трамп висловив впевненість, що добре склав цей іспит.

"Загалом я відчував, що був у дуже хорошій формі. Добре серце. Добра душа. Дуже добра душа. Я хотів бути трохи іншим, ніж Байден, і я пройшов когнітивний тест. Я не знаю, що вам сказати, окрім того, що я дав правильні відповіді на всі питання", — заявив президент США.

Він також додав, що результати його медогляду будуть опубліковані у неділю 13 квітня.

Видання вказує, що у червні цьогоріч Дональду Трампу виповниться 79 років, а наприкінці свого терміну йому буде 82, що зробить його найстарішою людиною, яка обіймала посаду президента США.