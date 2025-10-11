Президент США Дональд Трамп повідомив, що говорив телефоном із венесуельською політикинею Марією Коріною Мачадо, яка 10 жовтня отримала Нобелівську премію миру, й у розмові лауреатка сказала, що приймає цю відзнаку "на його честь".

Про це американський лідер розповів під час брифінгу у Білому домі 10 жовтня.

"Людина, яка отримала Нобелівську премію, зателефонувала сьогодні мені та сказала: "Я приймаю це на вашу честь, бо ви справді цього заслуговували". Це було дуже шляхетно з її боку. Я не став казати: "Тоді віддай її мені". Хоча, думаю, вона могла б і погодитися, — сказав Трамп жартома.

Президент США також назвав Мачадо "дуже приємною", заявивши, що "допомагав їй увесь цей час".

"У Венесуелі знаєте, зараз справжня біда — їм потрібна допомога", – додав Трамп.

До цього коментаря Мачадо в інтерв'ю іспанській газеті El Pais заявляла, що говорила з очільником Білого дому телефоном після отримання Нобелівської премії миру, проте відмовилась розповідати подробиці.

Також 10 жовтня вона опублікувала пост у соцмережі Х, де оголосила, що присвячує цю відзнаку Трампу і народу Венесуели.

"Це визнання боротьби всіх венесуельців є поштовхом для завершення нашого завдання: завоювання Свободи", — йшлося у дописі політикині.

Також Мачадо заявила, що "ми на порозі перемоги й сьогодні, як ніколи раніше, ми розраховуємо на президента Трампа, народ Сполучених Штатів, народи Латинської Америки та демократичні країни світу як на наших головних союзників у досягненні свободи та демократії".

"Я присвячую цю премію стражденному народу Венесуели та президенту Трампу за його рішучу підтримку нашої справи!", — додала вона.

10 жовтня Мачадо отримала Нобелівську премію миру за "невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за її боротьбу у досягненні справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Після оголошення цьогорічного лауреата у Білому домі обурились, що Трамп не отримав цю найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".