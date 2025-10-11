У США на військовому заводі стався вибух: 19 людей загинули або зникли безвісти

Щонайменше 19 людей загинули або вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху на заводі Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі, що виготовляє вибухівку для армії США.
Про це пише CNN.
Вибух зруйнував будівлю підприємства та спричинив детонацію на великій площі — уламки розлетілися на пів квадратної милі, а ударну хвилю відчули за 15 миль.
Шериф округу Гамфріс Кріс Девіс назвав інцидент "найстрашнішою сценою у своїй кар’єрі" й підтвердив, що пошуки зниклих тривають. Причину вибуху поки не встановлено, розслідування веде ФБР.
Компанія назвала подію трагічним нещасним випадком і висловила співчуття родинам загиблих.