У США на військовому заводі стався вибух: 19 людей загинули або зникли безвісти

Ольга Кацімон
Щонайменше 19 людей загинули або вважаються зниклими безвісти після потужного вибуху на заводі Accurate Energetic Systems у штаті Теннессі, що виготовляє вибухівку для армії США.

Про це пише CNN.

Вибух зруйнував будівлю підприємства та спричинив детонацію на великій площі — уламки розлетілися на пів квадратної милі, а ударну хвилю відчули за 15 миль.

Шериф округу Гамфріс Кріс Девіс назвав інцидент "найстрашнішою сценою у своїй кар’єрі" й підтвердив, що пошуки зниклих тривають. Причину вибуху поки не встановлено, розслідування веде ФБР.

Компанія назвала подію трагічним нещасним випадком і висловила співчуття родинам загиблих.

