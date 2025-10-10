Перейти до основного змісту
У Теннессі стався вибух на заводі з виробництва вибухівки: є загиблі та зниклі безвісти
Юрій Свиридюк
Вибух на заводі, США, Теннессі, Accurate Energetic Systems, Бюро розслідувань США
Правоохоронці, включаючи Бюро розслідувань Теннессі, поблизу заводу Accurate Energetic Systems в Мак'юені, штат Теннессі, США, 10 жовтня 2025 року. Getty Images/Brett Carlsen

Вранці 10 жовтня на заводі з виробництва військової вибухівки в окрузі Гікман, штат Теннессі, стався потужний вибух. Внаслідок інциденту є загиблі та зниклі безвісти, а вибухова хвиля відчувалася за багато кілометрів від місця події.

Про це повідомляють CNN та ABC news.

Вибух стався на підприємстві компанії Accurate Energetic Systems, розташованому приблизно за 97 км на південний захід від Нашвілла. Компанія спеціалізується на виробництві, тестуванні та зберіганні вибухових речовин для військових та комерційних потреб.

Шериф округу Хамфріс Кріс Девіс на пресконференції вдень сказав, що загинули щонайменше 19 людей. Також повідомляють про кількох зниклих безвісти співробітників.

Відразу після основного вибуху на території заводу пролунала серія менших детонацій, що ускладнило роботу рятувальних служб. Влада закликала місцевих мешканців уникати району події.

Минулого місяця Міністерство оборони США уклало з компанією Accurate Energetic Systems контракт на суму майже $120 млн "на закупівлю тротилу".

На відео з місця події видно зруйновані будівлі, пошкоджені автомобілі та стовп диму. Мешканці навколишніх населених пунктів повідомляли, що від вибуху в їхніх будинках тремтіли стіни. Причина вибуху наразі невідома, триває розслідування.

