Міністр оборони США заявив про загибель чотирьох людей внаслідок удару по ймовірному наркочовну біля узбережжя Венесуели
Ольга Кацімон
Піт Гегсет
Міністр оборони США Піт Гегсет. Getty Images/Andrew Harnik

Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові у п’ятницю знищили судно, яке підозрювали у перевезенні наркотиків біля узбережжя Венесуели. За його словами, загинули четверо людей.

Про це пише The Guardian.

Гегсет уточнив, що удар було завдано в міжнародних водах, а судно перевозило "значні обсяги наркотиків", які прямували до США.

"Наші розвіддані без сумніву підтвердили, що це судно займалося наркоторгівлею, а люди на борту були наркоторористами", — написав він у соцмережі X.

Це вже четверта така операція США за останні тижні. Попередні атаки на човни, які американська сторона називала "наркотрафікантськими", викликали міжнародне занепокоєння.

