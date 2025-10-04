Міністр оборони США Піт Гегсет повідомив, що американські військові у п’ятницю знищили судно, яке підозрювали у перевезенні наркотиків біля узбережжя Венесуели. За його словами, загинули четверо людей.
Про це пише The Guardian.
Гегсет уточнив, що удар було завдано в міжнародних водах, а судно перевозило "значні обсяги наркотиків", які прямували до США.
"Наші розвіддані без сумніву підтвердили, що це судно займалося наркоторгівлею, а люди на борту були наркоторористами", — написав він у соцмережі X.
Це вже четверта така операція США за останні тижні. Попередні атаки на човни, які американська сторона називала "наркотрафікантськими", викликали міжнародне занепокоєння.