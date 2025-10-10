Україна підтримує міжнародні заклики до встановлення "олімпійського перемир'я", проте нагадує, що в минулому Росія неодноразово розпочинала війни саме в такі періоди.

Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу 10 жовтня, передає кореспондент Суспільного.

За його словами, Росія раніше розпочинала бойові дії проти Грузії та України під час дії "олімпійського перемир'я". На думку МЗС, Крмель цинічно використовує час для скоєння злочинів, коли увага світових медіа прикута до спортивних подій.

"Дуже важливо, по-перше, не дати Росії зробити це знову, а по-друге, ми підтримуємо заклики до перемир'я", — наголосив речник.

Георгій Тихий додав, що Україна готова до припинення вогню з Росією негайно, не чекаючи Олімпіади, але РФ ігнорує відповідні пропозиції. Водночас в МЗС розглядають заклик до перемир'я як стимул для активізації мирного процесу та дипломатії.

Раніше міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні запропонував оголосити "олімпійське перемир'я" у всіх війнах, зокрема в Україні, на час зимової Олімпіади-2026.

Перед літньою Олімпіадою-2024 у Парижі до припинення вогню в Україні на час змагань закликали, зокрема, президент Франції Емманюель Макрон, а також Папа Римський Франциск.

Перед зимовою Олімпіаді-2026 Міжнародний олімпійський комітет залишив рішення з Парижа-2024 щодо участі росіян та білорусів — допустив у "нейтральному" статусі. Російські та білоруські спортсмени змагатимуться лише в особистих турнірах і без використання національної символіки.