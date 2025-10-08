До МКС подали обвинувачення проти премʼєрки Італії через "співучасть у геноциді"

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні заявила, що проти неї та ще двох італійських міністрів подали обвинувачення до Міжнародного кримінального суду (МКС) нібито за "співучасть у геноциді" через наступ Ізраїлю в Секторі Гази.

Про це пише Reuters.

За її словами, обвинувачення до МКС також подано проти міністра оборони Ґвідо Крозетто і глави МЗС Антоніо Таяні, а ще, імовірно, проти глави італійського оборонного концерну Leonardo Роберто Чінголані.

"Я не вірю, що у світі або в історії є ще один подібний випадок", — сказала Мелоні.

Вона не уточнила, хто саме звернувся до МКС.

Мелоні також заявила, що вона була "вражена" звинуваченням у співучасті в геноциді, оскільки "будь-хто, хто знає ситуацію, знає, що Італія не давала дозволу на нові, скажімо так, постачання зброї до Ізраїлю після 7 жовтня".

Нагадаємо, минулого тижня в Італії відбулася серія демонстрацій, під час яких сотні тисяч людей вийшли на вулиці, щоб проти ситуації в Секторі Гази, причому "багато хто з мітингувальників також націлився і на Мелоні".

Як зазначає видання, уряд Мелоні, який є прихильником Ізраїлю, нещодавно дистанціювався від "непропорційної" ізраїльської операції в Газі, але не розірвав жодних торговельних чи дипломатичних зв'язків і не визнав Палестинську державу.