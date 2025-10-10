Очільник Росії Володимир Путін заявив, що Нобелівська премія миру "втратила довіру" через те, що її не отримав Дональд Трамп. Президент США подякував йому за ці слова.

Про це Дональд Трамп повідомив у своїй соцмережі Truth Social.

"Дякую президенту Путіну!", — написав Дональд Трамп.

Також Трамп опублікував відео з коментарем Путіна щодо того, що премію миру мав отримати президент США.

"Він вирішує складні питання, кризи, які тривають десятиліттями", — заявив Путін.

У 2025 році Нобелівську премію миру отримала венесуельська політикиня Марія Коріна Мачадо. Комітет фонду Нобеля присудив їй премію "за свою невтомну працю з просування демократичних прав народу Венесуели та за боротьбу за досягнення справедливого та мирного переходу від диктатури до демократії".

Марія Коріна Мачадо є лідеркою демократичного руху у Венесуелі. Вона понад 20 років тому виступила на захист вільних і справедливих виборів. Напередодні виборів 2024 року Мачадо була кандидаткою в президенти від опозиції, але чинна влада країни заблокувала її кандидатуру.

У Білому домі обурились, що американський президент Дональд Трамп не отримав цьогорічну найпрестижнішу премію миру та заявили, що для Нобелівського комітету "політика важливіша за мир".