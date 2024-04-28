Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що готовий обговорити використання французької ядерної зброї як частини "надійної європейської оборони" на тлі загроз з боку Росії.

Про це повідомляють France 24 та RFI.

Зокрема президент Франції вважає, що ця європейська дискусія має включати питання протиракетної оборони, далекобійної та ядерної зброї. Щодо останнього, то це стосується тих країн, які вже мають на своїй території американські ядерні боєприпаси.

"Поставмо все на стіл і подивимось на те, що справді захищає нас надійним чином", сказав Макрон.

За його словами, Франція "збереже свою специфіку, але готова зробити більший внесок в захист європейської землі".

Видання RFI зауважує, що наразі французьке законодавство забороняє ділитися ядерною зброєю.

Після виходу Великої Британії з Європейського Союзу, Франція залишається єдиним його членом, який володіє власною ядерною зброєю.

У своїй новій заяві глава Франції фактично повторив думку, висловлену ним ще в жовтні 2022 року, що французька ядерна доктрина передбачає можливість використання ядерної зброї, коли під загрозою перебувають життєво важливі інтереси країни.

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, країна, яка є членом НАТО, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

23 квітня генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.