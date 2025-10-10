Маємо відповісти на атаки Росії по енергетиці санкціями — глава МЗС Польщі

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що країни Європи мають запровадити нові санкції проти Росії через атаки по енергетичній інфраструктурі України.

Про це Радослав Сікорський сказав на пресконференції під час візиту до Львова, передає кореспондентка Суспільного.

Він заявив, що російські атаки на енергетичну систему України — це воєнний злочин.

"Ми знаємо для чого Путін це робить. Він хоче налякати людей перед зимою. Атаки по цивільній інфраструктурі — це воєнні злочини. Проти Путіна вже порушені справи щодо викрадення українських дітей, але цього йому недостатньо. Ми маємо рішуче діяти, підтримувати українську енергетику та запроваджувати санкції", — сказав Радослав Сікорський.

Та глава МЗС Польщі зауважив, що Євросоюзу не вистачає єдності у питанні запровадження санкцій проти Росії.

"Ми ухвалили 18 пакетів санкцій, а 19-й обговорюємо. Дається це непросто. Та сама ситуація з відкриттям переговорних кластерів щодо членства України у ЄС — вимагається одностайність рішення. Це не вдалося польському головуванню у Євросоюзі. Потрібна така ж єдність для санкцій", — повідомив Радослав Сікорський.

Угорщина є єдиною з 27 країн-членів ЄС, яка блокує відкриття переговорних кластерів щодо вступу України до ЄС. Угорщина та Словаччина блокують запровадження 19-го пакета санкцій ЄС проти Росії через санкції проти енергоносіїв з Росії, які ці країни досі імпортують.

Росія посилила атаки на енергетичну інфраструктуру України із серпня 2025 року. Також Росія активно обстрілює газовидобувну інфраструктуру України.

У ніч на 10 жовтня російські війська атакували ударними дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру України. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії, подекуди спостерігаються перебої із газо- та водопостачанням.

У Міністерстві енергетики та Укренерго заявили, що через російську атаку в Києві та дев'ятьох областях країни 10 жовтня діють аварійні відключення світла. Зокрема, через удари знеструмлена значна кількість споживачів у Києві та Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Черкаській, Чернігівській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.