У ніч на 10 жовтня російські війська атакували ударними дронами та ракетами енергетичну інфраструктуру України. У низці регіонів запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Повітряну тривогу у регіонах почали оголошувати із вечора 9 жовтня. Повітряні сили попереджали про загрозу застосування ударних безпілотників.

Протягом ночі та вранці 10 жовтня вибухи лунали в Києві та столичному регіоні, на Запоріжжі, Черкащині, у Дніпрі, на Полтавщині та в інших областях України. Основною ціллю російських військ стали обʼєкти енергетичної інфраструктури.

На ранок Повітряні сили відзвітували про знищення силами ППО 420 цілей — 405 дронів, 9 крилатих ракет "Іскандер-К", 4 балістичних "Іскандер-М"/KN-23, 1 керованої ракети Х59/69, а також однієї аеробалістичної ракети "Кинджал". При цьому, за даними військових, загалом для атаки РФ застосувала 497 одиниць зброї, в тому числі 200 безпілотників.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко близько першої години ночі повідомив про роботу ППО і попередив, що російські війська можуть завдати ударів по критичній інфраструктурі.

"Ураховуючи попередні спроби росіян завдавати ударів по обʼєктах критичної цивільної інфраструктури, є ймовірність атаки саме на такі обʼєкти. Фіксуємо повідомлення про можливі проблеми з електро- та водопостачанням в інформаційному просторі", — написав він у Telegram.

Протягом ночі столицю атакували "шахеди", балістичні та крилаті ракети. Після вибухів у низці районів Києва зникла електроенергія, повідомлялося і про відсутність водопостачання.

"На зараз (10:15 — ред.) понад 5800 житлових будинків (багатоквартирні, приватні) без світла. Число динамічне, служби працюють над підключенням. Також приватний сектор, особливо на лівому березі, - без світла. Тут так само важка ситуація з водопостачанням. На правому березі світло і вода відсутні достатньо масово в Голосіївському, Соломʼянському, Печерському районах. В інших районах є окремі осередки з відключеннями. Фіксуємо зниження тиску в мережах водопостачання майже повсюдно", — поінформував Ткаченко.

За його словами, також є проблеми з рухом громадського транспорту.

Станом на ранок 10 жовтня відомо, що через російську атаку в Києві постраждали щонайменше 11 людей: зокрема, 10 мешканців будинку в Печерському районі, та ще одна людина в Голосіївському, повідомили в Нацполіції.

На Полтавщині через падіння уламків і прямі влучання пошкоджений об’єкт енергетичної інфраструктури у Кременчуцькому районі, повідомив т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут. Також унаслідок атаки були пошкоджені приватні будинки, повідомили в ОВА. У Полтавській області діятимуть екстрені відключення світла.

