Трамп готує "батіг", щоб покарати Путіна — президент Фінляндії

Президент Фінляндії Александр Стубб висловив переконання, що з часом американський лідер Дональд Трамп "завдасть удару" очільнику Кремля Володимиру Путіну, перейшовши від політики "пряника" до "батога".

Про це пише Politico.

"Побачивши, що пряники рідко працюють із росіянами, він перейшов до стадії батога. Тепер питання лише в тому, наскільки великим буде цей батіг", — сказав Стубб.

Як зазначає видання, така оцінка відрізняється від думки в деяких європейських столицях, де публічну критику Путіна з боку Трампа сприйняли як порожні заяви. Водночас Стубб, який "побудував стосунки з американським президентом під час гри в гольф", має більше підстав довіряти його намірам.

На запитання журналіста, що саме може стати "батогом" для Путіна, президент Фінляндії жартома відповів, що це може бути "ключка".

"Президент Трамп працює якщо не цілодобово, то щодня над тим, щоб закінчити війну. У нього в сумці 14 ключок. Варіанти варіюються від посилення санкцій, включно зі вторинними, до підвищення мит і навіть активнішого використання арсеналу збройних сил США, здатного проникати вглиб російської території", — сказав Стубб.

Він також попередив, що якщо після запланованої зустрічі з Трампом на Алясці 15 серпня Путін продовжить вбивати цивільних в Україні, американському президентові доведеться "відреагувати".

Називаючи себе "реалістичним оптимістом", Стубб закликав прихильників України запастися терпінням.

"Мав можливість досить тісно працювати з президентом Трампом протягом останніх кількох місяців. Можливо, оптимізм іноді це інтуїція, але факти на місцях зараз свідчать, що ми рухаємося у правильному напрямку", – сказав президент Фінляндії.

Крім того, Стубб рішуче підтримав кроки, спрямовані на прискорення вступу України до ЄС, знайшовши спосіб обійти вето угорського прем’єра Віктора Орбана.

"Будь-який механізм прийняття рішень, який дає більшу гнучкість та менше можливостей для блокування, я особисто вітаю. І ніколи це не було так актуально, як у випадку з Україною. Я завжди кажу, що ніколи не недооцінюю здатність юристів як Європейської комісії, так і Ради знаходити творчі рішення в подібних ситуаціях. Членство України в Європейському Союзі має стратегічне значення. Чим швидше це станеться, тим краще", — додав Стубб.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.

Після зустрічі з Путіним, Трамп провів телефонну розмову з Зеленським та лідерами ЄС і НАТО. Трамп також заговорив про укладання мирної угоди між Україною та РФ, а не про припинення вогню.