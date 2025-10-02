США запровадили нові санкції проти Ірану: що вони передбачають

У середу, 1 жовтня, Міністерство фінансів США запровадило нові санкції проти 21 організації та 17 людей, які сприяли Ірану у придбанні товарів і технологій, необхідних для виробництва ракет та бойових літаків, попри чинне ембарго ООН на постачання зброї.

Про це повідомляється на сайті Міністерства фінансів США.

"Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США запровадило санкції проти 21 юридичної та 17 фізичних осіб, залучених до мереж, що сприяють придбанню конфіденційних товарів і технологій для Міністерства оборони та матеріально-технічного забезпечення Збройних сил Ірану (MODAFL), а також його програм із виробництва ракет і військової авіації", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, ці мережі сприяли діяльності, що охоплювала закупівлю технологій для сучасних систем ракет "земля-повітря" та незаконну купівлю гелікоптера виробництва США.

За словами, міністра фінансів США Скотта Бессента нові санкції доповнюють рішення Ради безпеки ООН відновити ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану.

"Підтримка іранським режимом терористичних угруповань та його прагнення до застосування ядерної зброї загрожують безпеці Близького Сходу, США та наших союзників у всьому світі", – сказав Бессент.

Нагадаємо, 28 вересня Організація Об’єднаних Націй відновила ембарго на озброєння та низку інших санкцій проти Ірану. Санкції Ради Безпеки ООН, що діяли з 2006 по 2010 роки, офіційно поновилися 27 вересня о 20:00 за східноамериканським часом. Вони передбачають заборону на збагачення та переробку урану, будь-яку діяльність, пов’язану з балістичними ракетами, а також ембарго на постачання Ірану озброєнь.