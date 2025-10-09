Турецька компанія Baykar попри російські обстріли продовжить будівництво заводу з виготовлення безпілотників Bayraktar в Україні.

Про це в інтерв'ю Укрінформу заявив гендиректор компанії Халюк Байрактар.

Він прокоментував удар РФ по турецькому підприємству на Київщині проти ночі 29 серпня 2025 року, який став вже четвертим за останні пів року.

"Передусім ця атака стала ще одним свідченням тієї жорстокості, з якою українському народові доводиться мужньо стикатися щодня. Безпека українських колег була для нас найбільш серйозним занепокоєнням і залишається абсолютним пріоритетом. Ми раді, що внаслідок атаки не було жертв", — сказав Байрактар.

Голова Baykar визнав, що внаслідок удару об’єкт зазнав "певних конструктивних пошкоджень та матеріальних збитків".

"Але залізо, бетон і будівлі можна відновити. Те, що справді має значення, – це наша воля й віра в цей проєкт. Жодна ракета не здатна зашкодити нашій дружбі. Ця атака не призвела до жодних змін у наших планах. Ми завершили оцінювання пошкоджень і рухаємося далі згідно з графіком", — резюмував він.

Що відомо про будівництво заводу Baykar в Україні

19 липня 2022 року тодішній очільник Міноборони Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.

У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, в тому числі ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.

У жовтні повідомлялося, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні через два роки.

У червні 2023 року компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

6 лютого 2024 року повідомлялось, що Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.