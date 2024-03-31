WSJ: співвласник Bayraktar може стати наступником Ердогана

Технічний директор і співвласник турецької компанії Baykar з виробництва безпілотних літальних апаратів може стати наступником президента Туреччини Реджепа Тайіпа Ердогана.

Про це пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що Сельчук Байрактар ​​одружений із донькою президента Туреччини і є одним із найпопулярніших громадських діячів у своїй країні. Припускають, що він ​може балотуватися в президенти Туреччини, але все залежатиме від обставин.

"Можливо, я скажу так, але це залежатиме від обставин", — заявив Сельчук Байрактар ​​в інтерв'ю американській газеті Wall Street Journal, яке він дав у 2023 році, відповідаючи на питання про те, що Ердоган може попросити його взяти участь у виборах.

Як пише WSJ, прихильники бізнесмена розглядають варіант його висунення на пост президента Туреччини. Експерти з турецької політики у розмові з виданням також сказали, що Сельчук Байрактар ​​може стати ймовірним наступником Ердогана.

Сам Сельчук Байрактар, як передає WSJ, говорив, що не має наміру активно займатися політикою. При цьому, за його словами, він може балотуватися на пост президента, якщо Ердоган його попросить.

Сельчук Байрактар ​​успадкував компанію разом із братом Халуком після смерті батька — Оздеміра Байрактара. Він, як уточнює видання, був знайомий з Ердоганом з дитинства.

Вибори президента Туреччини відбулися у травні 2023 року. Реджеп Тайїп Ердоган переміг у другому турі з результатом 52,18%. Наступні президентські вибори мають відбутися у 2028 році.