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У Туреччині випробували крилату ракету від Baykar зі штучним інтелектом
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У Туреччині випробували крилату ракету від Baykar зі штучним інтелектом

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Прапор Туреччини. Getty Images

Турецька компанія BAYKAR, відома своїми безпілотниками, провела випробування нової мініракети — Bayraktar KEMANKEŞ 2.

Про це повідомив на платформі Х глава компанії Baykar Сельчук Байрактар.

Як повідомляє yirmidort.tv, ракета зі штучним інтелектом має дальність дії понад 200 км і може перебувати в повітрі близько години. Завдяки реактивному двигуну KEMANKEŞ 2 здатна швидко переміщатися та вражати цілі у тилу противника.

Платформою для тестового запуску розробники застосували позашляховик, на якому були встановлені спеціальні кріплення для установки ракети. Після розгону до необхідної швидкості ракета Kemankes 2 злетіла в повітря.

Як повідомляється, висока точність ракети дозволить знищувати цілі навіть у складних погодних умовах, розпізнаючи їх завдяки оптичній системі наведення зі штучним інтелектом.

Крім того, завдяки новим технологіям захисту ракета стійка до різних електронних перешкод, що збільшує загальну ефективність застосування цього озброєння.

Що відомо про будівництво заводу Baykar в Україні

19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.

У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, в тому числі ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.

У жовтні повідомлялося, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні через два роки.

У червні 2023 року компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

6 лютого 2024 року повідомлялось, що турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.

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