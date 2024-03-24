Нова модель БПЛА Bayraktar здійснила перший політ

Безпілотник Bayraktar TB3 PT-2 у Туреччині здійснив перший політ. Надалі дрон буде використовуватися для запуску з кораблів з короткою злітною смугою.

Про це у соцмережі X повідомив технічний директор турецької компанії Baykar Сельчук Байрактар.

"Золотий вік турецької авіації. Перший політ Bayraktar TB3 PT-2. Перше льотне випробування другого прототипу", — йдеться у повідомленні.

У відеоролику, який оприлюднив Сельчук Байрактар видно, що політ було здійснено зі злітної смуги аеродрому. Але загалом Bayraktar TB3 PT-2 стане бойовим безпілотним літальним апаратом зі здатністю злітати та приземлятися з кораблів із короткою злітною смугою, таких як TCG Anadolu, та з конструкцією крила, здатного до складання.

У листопаді 2023 року Сельчук Байрактар інформував, що модель безпілотника Bayraktar TB3 пройшла 4-годинне льотне випробування. Цей дрон також здатний здійснювати зліт і посадку на авіаносці з короткою злітно-посадковою смугою.

Що відомо про будівництво заводу Baykar в Україні

19 липня 2022 року прем‘єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна готує угоду з Туреччиною, яка дозволить будівництво заводу безпілотників Bayraktar.

У серпні стало відомо, що турецька компанія Baykar Makina, що виробляє безпілотні літальні апарати, в тому числі ударний Bayraktar TB2, вже зареєструвалась в Україні та придбала ділянку для будівництва заводу.

У жовтні повідомлялося, що Baykar планує завершити будівництво заводу в Україні через два роки.

У червні 2023 року компанія Baykar отримала від влади Туреччини ліцензійні дозволи на виробництво Bayraktar TB2 та Akıncı в Україні.

6 лютого 2024 року повідомлялось, що турецька оборонна компанія Baykar почала будівництво заводу під Києвом, де виготовлятимуть моделі безпілотників Bayraktar TB2 або TB3. На виробництві працюватиме близько 500 людей.