Литва висловила протест Росії через масовані атаки на Україну

Міністерство закордонних справ Литви висловило протест РФ у зв'язку з триваючими атаками на критично важливу інфраструктуру України та удари по мирному населенню.

Про це пише LRT.

Зазначається, що 8 жовтня до МЗС Литви викликали тимчасового повіреного у справах російського посольства, якому вручили ноту протесту, у якій наголошується, що "масовані обстріли української території призводять до руйнування цивільної інфраструктури та регулярних жертв серед мирних жителів".

"В останні тижні РФ здійснила одні з найінтенсивніших атак проти України, завдаючи ударів по цивільному населенню та життєво важливих об'єктах по всій країні", — йдеться у заяві відомства.

МЗС особливо відзначило, що з 23 вересня припинено зовнішнє електропостачання Запорізької АЕС, що значно підвищує ризик ядерної катастрофи на цьому захопленому РФ об'єкті.

"У ноті підкреслюється, що заяви кремлівських чиновників про прихильність Росії принципам Статуту ООН і миру носять неправдивий і лицемірний характер і лише доповнюють перелік військових злочинів", — йдеться у повідомленні.

Литва зажадала від Росії негайного припинення агресії проти України та заявила, що спільно з союзниками продовжить підтримувати Україну та зміцнювати її обороноздатність.

Нагадаємо, 8 жовтня президент Володимир Зеленський на зустрічі з журналістами розповів, що за останній місяць росіяни завдали 1550 ударів по Чернігівській, Сумській та Полтавській областях, однак цілі досягли лише 160 з них.