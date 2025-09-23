В Україні офіційно відкрилося представництво Центрального агентства управління проєктами Литви (CPVA). Інституція координуватиме всі литовські проєкти з відбудови.

Про це повідомила пресслужба Офісу віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.

Там розповіли, що віцепремʼєр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Тарас Качка на церемонії відкриття відзначив внесок литовського уряду у підтримку та фінансову допомогу України.

В яких напрямках CPVA працює в Україні:

європейська інтеграція, де CPVA адмініструє програму Ukraine2EU, спрямовану на підготовку України до членства в ЄС;

гуманітарне розмінування, зокрема проєкти зі зміцнення національної системи протимінної діяльності;

відбудова інфраструктури, куди входить відновлення шкіл (та будівництво бомбосховищ), дитсадків, лікарень;

реабілітація та протезування поранених, підготовку спеціалістів і реконструкцію центрів допомоги;

програма Create Ukraine, яка створює можливості для молодих українських фахівців повернутися з-за кордону та залучає їх до роботи в державних установах, які сприяють відновленню, реформам та європейській інтеграції України;

твінінг-проєкти, які допомагають українським інституціям переймати досвід європейських колег.

Також під час церемонії відкриття було підписано меморандум про співпрацю між Міністерством закордонних справ Литви, Житомирською міською радою та Державним агентством відновлення та розвитку інфраструктури України.

Центральне агентство управління проєктами (Central project management agency, CPVA) – публічна установа Литви, заснована державою. CPVA має понад 20 років досвіду управління програмами/проєктами, адмініструє інвестиції публічного сектору й реалізує політику міжнародного розвитку від імені Литви у багатьох країнах у багатьох країнах світу, зокрема України.