Сили оборони України уразили об’єкти в Волгоградській області РФ

В ніч на 9 жовтня Сили оборони України завдали ударів по Коробковському газопереробному заводу та лінійно-виробничій диспетчерській станції "Єфімовка" у Волгоградській області Росії.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За інформацією військових, Коробковський газопереробний завод (Котово, Волгоградська обл. — ред.) є одним із найбільших на півдні РФ із первинної переробки природного газу та супутнього нафтового газу. Його проєктна потужність становить 450 мільйонів кубометрів природного і попутного газу та 186 тисяч тонн широкої фракції легких вуглеводнів на рік.

Лінійно-виробнича диспетчерська станція "Єфімовка" обслуговує кілька магістральних ліній транспортування нафти та нафтопродуктів із пропускною спроможністю 50 мільйонів тонн на рік.

На території обох об’єктів зафіксовані вибухи та пожежа. Інформація про наслідки ураження уточнюється, зазначають у Генштабі.

4 жовтня ЗСУ уразили Кіришинський нафтопереробний завод (НПЗ) у Ленінградській області РФ. Згодом він зупинив роботу своєї найпродуктивнішої установки первинного перероблення нафти внаслідок атаки українських дронів.